Льготы для пожилых людей: какую помощь могут получить украинцы старше 60 лет

Все украинцы пожилого возраста имеют документ, подтверждающий пенсию – пенсионное удостоверение. Оно, в частности, предоставляет возможность получать различные льготы и пособия в 2026 году.

Как оформить удостоверение украинцам?

Подробнее о важном документе рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также Если пенсия до 10 тысяч гривен: какую ежемесячную доплату могут оформить украинцы

При личном обращении предоставляется паспорт и соответствующее заявление. Также к нему прилагается фотография.

Если человек хочет подать заявление на веб-портале электронных услуг, то следует зайти в раздел "О пенсионном обеспечении".

По мобильному приложении "Пенсионный фонд": следует выбрать вкладку "В ПФУ", затем – раздел "Коммуникации в ПФУ", а следующий шаг – это "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Согласно информации, для подачи заявления через электронные сервисы нужно подготовить сканированные копии документов: паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии.

Обратите внимание! Электронное удостоверение в мобильном приложении Дія имеет такую же юридическую силу, как и обычное.

А если пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования (или потеряно) по заявлению выдается новое удостоверение.

Какие льготы доступны пенсионерам?

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на транспортные льготы. Ездить автобусами, троллейбусами и трамваями пожилые люди имеют право абсолютно бесплатно. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Также пожилые люди могут получить скидку в размере 100% на оплату коммунальных услуг. Но если они работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию. Но при условии, что они имеют соответствующий стаж на определенных профессиях. Об этом отмечали в ПФУ.

Кроме того, предусматривается освобождение от земельного налога. То есть пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, могут его не платить. Об этом указано в статье 281.1. Налогового кодекса Украины.

Также пенсионеры могут получить бесплатную юридическую помощь в Украине. Но при условии, что их доход составляет менее, чем 5 190 гривен. Об этом писали на сайте Бесплатной юридической помощи.

Какую еще важную информацию должны знать пенсионеры?

Украинцы могут получить надбавки к пенсии. Доплата доступна пожилым людям, которым 70 лет или больше.

В частности 300 гривен предусмотрены для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, 456 гривен – для людей от 75 до 80 лет, а 570 гривен – для тех, кому исполнилось 80 лет и более. Дополнительно заявление подавать не нужно.

Надбавка предусмотрена пенсионерам, чей размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны. А суммы выплат не суммируются между собой.

В то же время эксперт Сергей Коробкин отметил, что вычет пенсии – это страховой стаж, который умножен на зарплату. Например, если у человека есть 30 лет стажа, то пенсия будет 30% от его зарплаты.

Но еще важно знать индивидуальный коэффициент зарплаты и среднюю зарплату по стране за целых три предыдущих года перед выходом на пенсию.