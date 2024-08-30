Льготы о которых молчат: что пенсионеры могут получить бесплатно

Большинство украинских пенсионеров имеют право на льготы по возрасту. Впрочем, не все знают, какие услуги могут получить пожилые люди бесплатно.

Какие льготы доступны для пенсионеров

Как известно, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд городским общественным транспортом. Впрочем, за исключением такси. Пожилые люди также могут путешествовать железнодорожным транспортом пригородного сообщения полностью бесплатно.

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Менее известная льгота, однако не менее популярна: юридические услуги для пенсионеров могут предоставляться бесплатно или с существенной скидкой. Это включает профессиональную консультацию, защиту прав и интересов, а также представление интересов гражданина.

Более того, пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога, если их владение не превышает указанные нормы:

участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Заметьте! Как и все украинцы, пенсионеры могут оформить себе субсидию. Также жители сельских местностей, которые работали на конкретных должностях, могут вообще не платить за ЖКУ.