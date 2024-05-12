Бесплатный проезд и не только: какие льготы имеют украинские пенсионеры

Пенсионеры имеют право на определенные льготы по возрасту. Некоторые услуги предоставляются на бесплатной основе, на другие внедрена значительная скидка.

Кому предоставляют бесплатный проезд

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд, если у них есть при себе пенсионное удостоверение. Льгота распространяется на все наземные виды транспорта, кроме такси.

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Также бесплатно пенсионеры могут передвигаться в железнодорожном транспорте, но, только, пригородного сообщения. Кроме этого, лица пенсионного возраста имеют право на:

бесплатную юридическую помощь или с большой скидкой;

субсидии на оплату ЖКУ;

скидка 100% на оплату коммуналки, при условии, что лицо проживает в сельской местности и имеет одну из определенных профессий.

От какого налога освободили пенсионеров

Лица, которые вышли на пенсию по возрасту, имеют право не платить земельный налог. Главным условием для этого является то, что их участок подпадает под определенные правительством нормативы.

Сейчас установленные лимиты следующие: