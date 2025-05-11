Освобождение от налога и бесплатный проезд: 7 льгот для пенсионеров в Украине
- Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от земельного налога и бесплатную парковку.
- Доступные скидки на автострахование, бесплатная коммуналка для определенных категорий, жилищная субсидия, бесплатная юридическая помощь и доплата за возраст от 70 лет.
Некоторые услуги для украинских пенсионеров являются полностью бесплатными или предоставляются со скидкой. Среди них – освобождение от налога, субсидия и тому подобное.
Какие льготы предоставляют пенсионерам
Пенсионеры в украинцы могут претендовать на дополнительные льготы, кроме доплаты за возраст, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Основные льготы:
- Бесплатный проезд в транспорте
Пенсионеры имеют право не платить за проезд в общественном транспорте, если покажут водителю пенсионное удостоверение. Льгота не распространяется на частный транспорт в городе, такой как маршрутки и такси.
- Освобождение от уплаты земельного налога.
Пенсионеры по возрасту могут не платить земельный налог.
- Скидка на страховку авто
Пенсионерам, которые владеют машиной с двигателем объемом до 2 500 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 100 киловатт, доступна 50% скидка на автострахование.
- Бесплатная коммуналка
Пожилые люди могут не платить за свет, воду, тепло, топливо и газ, если проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями, медиками или работниками культуры.
- Жилищная субсидия
Размер скидки на оплату коммуналки зависит от дохода всех членов семьи и рассчитывается индивидуально.
- Бесплатная юридическая помощь
Все пенсионеры могут получить бесплатную первичную юридическую помощь, а также вторичную. Однако есть условие – льгота возможна, если пенсия составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью. Чтобы получить бесплатную правовую помощь, обратитесь в ближайшее бюро правовой помощи
- Бесплатная парковка
На платных стоянках пенсионеры могут бесплатно парковать свое авто.
Доплата за возраст
С 70 лет украинцы на пенсии могут получать ежемесячную надбавку. Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера, поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста:
- по достижении 70 лет – 300 гривен;
- по достижении 75 лет – 456 гривен;
- по достижении 80 лет – 570 гривен.
Единственное условие – пенсия, меньше 10 340 гривен.
Важно! Люди в возрасте от 70 до 74 лет уже получают доплату в размере до 300 гривен. Поэтому по достижении 75 лет сумма фактического увеличения составляет 156 гривен и не добавляется (456-300=156).