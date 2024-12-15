Какие льготы предусмотрены для родителей участников боевых действий в 2025 году

Участники боевых действий в Украине имеют право на различные льготы, которые предоставляет государство. Однако получить их могут еще и родственники военнослужащих.

Какие льготы будут иметь родители военных

В частности на некоторые льготы могут претендовать родители военных, об этом пишет 24 канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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Так мать или отец участника боевых действий могут получить льготы:

по плате за жилье;

на коммунальные услуги ;

на топливо.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью,

– отмечают в Министерстве.

Заметьте! Кроме того, если в составе семьи есть лица, которые имеют право на скидку в размере менее 75%, то сначала она исчисляется в максимально возможном размере 75% соответствующая скидка платы.

Льготы для нетрудоспособных родителей

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц (например, отец и мать не могут работать), предоставляется скидка в 75% за пользование газом.

Речь идет об отоплении жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади:

42 квадратных метра на каждое лицо, которое имеет право на скидку платы;

21 квадратный метр на семью.

Обратите внимание! Для получения льгот родители должны проживать вместе со своим ребенком, который является участником боевых действий. Однако на льготы не влияет вид жилья или форма собственности на него.