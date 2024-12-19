Льготы для членов семьи УБД: кто сможет меньше платить за коммуналку

В Украине участники боевых действий имеют право на определенные льготы от государства. Однако помощь оказывают не только им, но и родственникам военного.

На кого распространяются льготы УБД

Согласно закону, участник боевых действий может рассчитывать на скидки на коммунальные услуги, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Так льгота на коммунальные услуги для участника боевых действий распространяется на ближайших членов его семьи, проживающих одной семьей с участником боевых действий.

В частности в список лиц, которые могут получить льготы, относятся:

муж;

жена;

нетрудоспособные родители;

неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства II группы;

лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке.

Заметьте! Все эти люди могут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением для получения льгот.

Какие льготы могут получить родственники УБД

Так участники боевых действий имеют право на 75% скидки на такие услуги:

за пользование жильем;

коммунальными услугами;

на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Соответственно, скидки имеют и их родственники.

