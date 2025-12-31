20 льгот и почти бесплатная коммуналка: что статус УБД дает украинцу
- Статус УБД предоставляет участникам боевых действий и их семьям медицинские, жилищные, социальные льготы, такие как бесплатные лекарства и 75% скидка на коммунальные услуги.
- Другие льготы включают бесплатный проезд, гибкий график работы, ежегодную денежную выплату ко Дню Независимости, и поддержку в образовании.
Статус УБД предусматривает не только получение удостоверения, но и ряд льгот. В частности, участникам боевых действий и их семьям доступны медицинские, жилищные и социальные льготы.
Кто будет иметь льготы?
Статус УБД предоставляет ряд привилегий, в частности льгот, ближайшим родственникам защитника, пишет 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.
К ним относятся:
- нетрудоспособные родители защитника;
- жена или муж участника боевых действий;
- несовершеннолетние дети до 18 лет;
- дети старше 18 лет с инвалидностью I или II группы, полученной с детства, а также с инвалидностью I группы, приобретенной в течение жизни;
- лицо, осуществляющее уход за инвалидом войны из числа УБД, если он не состоит в браке;
- подопечные защитника, если УБД является их официальным опекуном.
Что дает статус УБД: перечень льгот
Медицина:
- Бесплатные лекарства, средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;
- Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
- Бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;
- Право на продолжение пользования поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы;
- Приоритетное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация;
- Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием необходимых специалистов.
Жилье и коммунальные услуги:
- Скидка 75% на квартирную плату (из расчета 21 кв. метра на человека и 10,5 кв. метра на семью);
- 75% скидка на коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления;
- 75% скидка на топливо для домов без центрального отопления;
- 20% скидка на установку квартирного телефона и 50% – на абонементную плату;
- Первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- Первоочередное право на вступление в жилищные и гаражные кооперативы, садоводческих товариществ и приобретение материалов для строительства.
Транспорт:
- Бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта (кроме такси) при наличии удостоверения;
- Бесплатный проезд один раз в два года всеми видами транспорта или проезд один раз в год со скидкой 50%.
Работа:
- Гибкий график ежегодного отпуска и дополнительный отпуск 14 дней в году с сохранением заработной платы;
- Пособие по временной нетрудоспособности независимо от стажа в размере 100% средней заработной платы;
- Преимущество в оставлении на работе в случае сокращения работников и трудоустройстве при ликвидации предприятия, учреждения.
Другие социальные льготы
Среди других социальных привилегий, которыми могут пользоваться УБД:
- Получение ежегодно ко Дню Независимости разовой денежной выплаты;
- Приоритетное обслуживание в сфере быта, питания и транспорта;
- Повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц;
- Возмещение расходов на уход в случае невозможности обслуживания в учреждениях социальной защиты;
- Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлины и других платежей в бюджет.
Также государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям государственную целевую поддержку для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Есть ли денежные доплаты для УБД?
В 2026 году украинские участники боевых действий могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.
В частности, пенсии и социальная помощь для УБД увеличиваются на 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Это позволяет частично компенсировать ежедневные расходы и поддержать стабильный уровень жизни.
Кроме регулярных выплат, ветераны ежегодно получают разовую денежную помощь ко Дню Независимости Украины. Такая поддержка является дополнительным способом признать вклад УБД в защиту государства и подчеркнуть внимание к их потребностям.