А их действительно много: какие льготы имеют участники боевых действий и их семьи
4 сентября 2023, 09:04Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
В ходе войны значительно возросло количество людей с видом участника боевых действий. Она в свою очередь дает много льгот не только для самой личности, но и для ее семьи.
Кто может получить статус участника боевых действий
Статус участника боевых действий вправе получить военные из:
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- ВСУ;
- СБУ;
- Нацгвардии;
- Госпогранслужбы;
- Службы внешней разведки;
- Госспецтрансслужбы;
- Военная прокуратура Украины.
Условием получения такого статуса является проведение в зоне боевых действий минимум 30 дней. Однако, если лицо получило пищеварительную и больше не может выполнять свои обязанности, количество дней не принимается во внимание и удостоверение выдадут вместе со статусом инвалидности.
Какие льготы получит участник боевых действий:
Для участников боевых действий предусмотрены следующие льготы:
- Первоначально обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, в первую очередь госпитализироваться. Бесплатно получать лекарство, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения.
- Первоначально бесплатно протезировать зубы.
- Бесплатно лечиться в санаториях или получать компенсацию за самостоятельно оплаченное лечение.
- Оплачивать коммунальные услуги со скидкой 75%.
- Иметь скидку в 75% на топливо для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.
- Бесплатно ездить по всем видам городского и областного пассажирского транспорта;
- Бесплатно пользоваться один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50 процентной скидкой.
- Пользоваться при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы.
- Ежегодно проходить медицинское обследование и диспансеризацию.
- Получать пособие по временной нетрудоспособности в размере средней заработной платы.
- Независимо от стажа работы получать больничные выплаты в размере средней заработной платы.
- Использовать ежегодный отпуск в любое время и получать еще 14 дней дополнительного отпуска с сохранением зарплаты.
- Получить первостепенное право на рабочее место при сокращении штата сотрудников.
- Досрочно выходить на пенсию, достигнув 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин при наличии страхового стажа 25 и 20 лет соответственно.
- Иметь первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, быть первыми в очереди на отвод земельных участков для индивидуального домостроения, иметь первоочередной ремонт.
- Получить ссуду на строительство и ремонт жилых домов, приобретение или строительство домов дачного типа.
- Первоочередно поступать в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.
- Вне очереди пользоваться всеми услугами связи и устанавливать на льготных условиях квартирные. Абонементная плата за использование телефона для УБД устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.
- Первоначально обслуживаться предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, ЖКХ, междугороднего транспорта.
- Внеочередно устраиваться в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживаться службами социальной защиты населения дома. В случае невозможности осуществления такого обслуживания возмещаются расходы, связанные с уходом за ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
- С июля этого года у участников боевых действий и их семей запрещено взимать просроченные долги.
На что могут рассчитывать семьи участника боевых действий
У членов семей такого лица конечно меньше льгот, однако они все же есть. К ним относятся:
- Льготы для оздоровления и отдыха детей УБД.
- По месту жительства семей УБД их детям предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.
- Как дети участников боевых действий, так и сами УБД имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования на дневной форме.
- Дети УБД, которые учатся на дневной форме, имеют право на безвозмездное или льготное проживание в общежитиях.
- При отсутствии задолженности у студентов-детей УБД последние имеют право на социальную стипендию.