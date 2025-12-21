Малоизвестные льготы для женщин 50+: кто может получить помощь от государства

2026 году официальный пенсионный возраст в Украине останется 60 лет, однако некоторые украинки смогут выйти на заслуженный отдых раньше установленных сроков. После этого они получают право на широкий спектр государственных льгот и социальных гарантий.

Могут ли женщины выйти на пенсию раньше?

В Украине некоторые женщины после 50 лет могут рассчитывать не только на пенсию, но и на ряд вспомогательных льгот от государства, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для этого нужно:

родить и воспитать пятерых и более детей;

иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Заявку в Пенсионный фонд можно подать за 30 дней до дня рождения или не позднее трех месяцев после него.

Заметьте! Если сделать это вовремя, пенсия начисляется со дня рождения, в противном случае с даты подачи заявления.

Какие действуют льготы для женщин после 50 лет на пенсии?

Коммунальные льготы

Бывшие работницы образования, медицины и культуры, проживающие в селе, могут получить полную компенсацию коммунальных платежей. Например, за электроэнергию, газ, воду, печное топливо и сжиженный газ.

Важно! Женщины в городах или с другими профессиями могут оформить жилищную субсидию, если коммунальные расходы превышают допустимую долю дохода, напоминает Пенсионный фонд Украины.

Льготный проезд

Пенсионерки имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте: автобусы, троллейбусы, трамваи, пригородные автобусы и электрички. Льгота не распространяется на метро и такси.

Юридическая поддержка и скидка на автоцифилку

Женщины-пенсионерки могут воспользоваться бесплатными консультациями и получить помощь с оформлением документов и заявлений, что значительно облегчает решение бюрократических вопросов.

Кроме того, для них предусмотрена 50% скидка на обязательное страхование авто.

Освобождение от земельного налога

Женщины-пенсионерки могут не платить налог на землю за участки от 0,01 до 2 гектаров в зависимости от целевого назначения.

Важно! Некоторые льготы доступны по пенсионному удостоверению, другие одновременно через Пенсионный фонд Украины, лично или онлайн.

Какой стаж для выхода на пенсию?