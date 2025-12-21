Малоизвестные льготы для женщин 50+: кто может получить помощь от государства
- Женщины после 50 лет, которые родили и воспитали пятерых и более детей и имеют не менее 15 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию раньше.
- Пенсионерки имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и могут получить полную компенсацию коммунальных платежей, а также освобождение от земельного налога.
2026 году официальный пенсионный возраст в Украине останется 60 лет, однако некоторые украинки смогут выйти на заслуженный отдых раньше установленных сроков. После этого они получают право на широкий спектр государственных льгот и социальных гарантий.
Могут ли женщины выйти на пенсию раньше?
В Украине некоторые женщины после 50 лет могут рассчитывать не только на пенсию, но и на ряд вспомогательных льгот от государства, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Для этого нужно:
- родить и воспитать пятерых и более детей;
- иметь не менее 15 лет страхового стажа.
Заявку в Пенсионный фонд можно подать за 30 дней до дня рождения или не позднее трех месяцев после него.
Заметьте! Если сделать это вовремя, пенсия начисляется со дня рождения, в противном случае с даты подачи заявления.
Какие действуют льготы для женщин после 50 лет на пенсии?
- Коммунальные льготы
Бывшие работницы образования, медицины и культуры, проживающие в селе, могут получить полную компенсацию коммунальных платежей. Например, за электроэнергию, газ, воду, печное топливо и сжиженный газ.
Важно! Женщины в городах или с другими профессиями могут оформить жилищную субсидию, если коммунальные расходы превышают допустимую долю дохода, напоминает Пенсионный фонд Украины.
- Льготный проезд
Пенсионерки имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте: автобусы, троллейбусы, трамваи, пригородные автобусы и электрички. Льгота не распространяется на метро и такси.
- Юридическая поддержка и скидка на автоцифилку
Женщины-пенсионерки могут воспользоваться бесплатными консультациями и получить помощь с оформлением документов и заявлений, что значительно облегчает решение бюрократических вопросов.
Кроме того, для них предусмотрена 50% скидка на обязательное страхование авто.
- Освобождение от земельного налога
Женщины-пенсионерки могут не платить налог на землю за участки от 0,01 до 2 гектаров в зависимости от целевого назначения.
Важно! Некоторые льготы доступны по пенсионному удостоверению, другие одновременно через Пенсионный фонд Украины, лично или онлайн.
Какой стаж для выхода на пенсию?
Для получения пенсии женщины должны иметь соответствующий страховой стаж в зависимости от возраста: после 60 лет иметь не менее 33 лет, после 63 лет не менее 23 лет, а после 65 лет только не менее 15 лет.
Если стаж меньше установленной нормы, пенсия по возрасту не назначается.
В случае отсутствия страхового стажа или если он меньше 15 лет, женщина после 65 лет может рассчитывать только на государственную социальную помощь.