Льготы, о которых не говорят: что доступно женщинам после 50 лет

В 2026 году базовый пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет. В то же время для отдельных категорий женщин закон предусматривает возможность оформить пенсию раньше, что открывает доступ к ряду государственных льгот и социальной поддержки.

Когда женщины могут выйти на пенсию раньше?

В Украине часть женщин имеет право оформить пенсию раньше общего пенсионного возраста, если соответствует отдельным социальным критериям. В частности, речь идет о женщинах, которые родили и воспитали пятерых и более детей и имеют не менее 15 лет страхового стажа, говорится в Законе Украины.

Интересно Спецпенсии бьют рекорды: более 35 тысяч украинцев получают выше разрешенного

Такая норма фактически сочетает социальную поддержку многодетных матерей с правом на досрочное пенсионное обеспечение. К тому же, подать документы в Пенсионный фонд можно еще до достижения соответствующего возраста, где-то примерно за месяц до дня рождения.

Важно! Если обращение подать вовремя, выплаты назначат со дня приобретения права на пенсию, а не с момента подачи заявления, что позволяет не потерять часть средств.

Какую дополнительную поддержку получают женщины после 50 лет?

После выхода на пенсию женщины могут пользоваться не только базовыми выплатами, но и дополнительными инструментами государственной поддержки. Например, бывшие работницы бюджетной сферы в селах могут получать полную компенсацию коммунальных расходов.

Справочно: В городах зато действует механизм жилищных субсидий, если расходы на коммуналку превышают допустимую долю дохода, уточнили в ПФУ.

Отдельно сохраняется право на бесплатный проезд в большинстве видов общественного транспорта, бесплатную правовую помощь и скидку на обязательное автострахование. Также для пенсионерок предусмотрено освобождение от земельного налога в пределах установленных норм площади.

Почему вопрос страхового стажа остается ключевым для женщин?