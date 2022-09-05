Новая схема начисления субсидий и льгот в Украине: что нужно знать

Полномасштабная война привела к проблемам назначения льгот и субсидий. Министерство социальной политики предлагает назначать субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины. Кого это касается, читайте в материале.

Такие новшества с субсидиями и льготами необходимы прежде всего переселенцам. Как рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович во время телемарафона, на оккупированных территориях были уничтожены реестры, чтобы не подвергать опасности льготников, среди которых много ветеранов АТО/ООС.

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Если человек переместился из Херсона на новое место и хочет возобновить выплату субсидии на новом месте жительства, то это проблематично. Потому что дело его осталось в Херсоне. И очевидно, это дело уже уничтожено. Ибо из соображений безопасности мы давали указания на оккупированных территориях уничтожать все эти данные. Так как если данные реестров попадут в руки оккупантов, это данные о льготниках, которые очень часто являются участниками АТО, то семьи могут иметь проблемы,

– говорит Оксана Жолнович.

Как будет работать новая схема назначения

За новым алгоритмом получения льгот и субсидий, внутренне перемещенные лица должны обратиться за субсидией в ЦНАП на новом месте жительства. После этого заявка попадает в Пенсионный фонд.

По словам министерства соцполитики, независимо, где переселенцы обращаются, их заявка обрабатывается в Пенсионном фонде. Обработка будет намного быстрее, ведь не нужно будет поднимать сведения из района в центральный сервисный центр. Следовательно, сразу будет формироваться выплатная ведомость, и деньги будут оперативнее поступать на счета лиц.

Это будет достаточно быстро, потому что Пенсионный фонд своим решением будет обращаться в банк, а банк сразу будет разбрасывать эти деньги на счета людей.

– добавила Жолнович.

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Соцвыплата переселенцам

С 1 сентября внутренне перемещенные лица будут продолжать получать выплаты от государства и международных организаций. Также в ближайшее время в Украине возобновятся выплаты от Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

Те, кто покинул свое место жительства из-за войны, может рассчитывать на помощь от государства. Речь идет о 2 – 3 тысячах гривен ежемесячно. Размер выплат будет зависеть от возраста человека.

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