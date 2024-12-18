Льготы на коммуналку в 2025 году: кто из украинцев может получить помощь от государства

В 2025 году некоторые украинцы смогут получить льготы на коммунальные услуги. Таким образом государство пытается упростить жизнь определенным категориям граждан.

Кто может получить льготы на ЖКУ в 2025 году

В частности речь идет о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа, передает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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В перечень людей, которые имеют подобное право, относятся следующие лица:

лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, а также члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;

пострадавшие участники революции Достоинства;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы; жены (мужья) и опекуны (на время опекунства) детей умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; семьи, имеющие ребенка с инвалидностью, инвалидность которого связана с Чернобыльской катастрофой; дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

участники войны; лица, имеющие особые заслуги перед Родиной; вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, имеющие особые заслуги перед Родиной;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур, а также жены (мужья) погибших ветеранов соответствующих силовых структур;

лица, которые стали инвалидами во время прохождения военной службы и члены семьи погибшего или умершего военнослужащего;

родители и члены семей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей; лица, уволены со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет и которые стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей;

многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи, в которых не менее года проживают трое или более детей; семьи, в которых не менее года проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена опека или попечительство.

пенсионеры, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них;

пенсионеры, которые работали в государственных и коммунальных заведениях культуры, заведениях образования сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них.

На какие именно льготы имеют право украинцы в 2025 году

Вышеперечисленные лица имеют право на такие льготы:

пользование жильем (сюда входит квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий); управление многоквартирным домом, коммунальных услуг (централизованное снабжение холодной воды, централизованное снабжение горячей воды, водоотведение, тепло и электроснабжение, природный газ (в том числе услуги по транспортировке, распределения и поставки), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов); пользование твердым бытовым топливом и сжиженным газом.

Как получить льготы на коммуналку в 2025 году

Для получения льгот человеку нужно предоставить заявление со всеми необходимыми документами.

Так можно лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или отправить необходимые документы по почте.

Однако также предоставить документы возможно через официальный сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда и через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.