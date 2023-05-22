Отменять льготы на топливо не нужно: аграрии зарегистрировали законопроект
Источник:УКАБ
Украинские аграрии зарегистрировали законопроект, в котором просят отсрочить отмену льгот на горючее. По их мнению, такое решение несвоевременно по ряду причин.
Аграрии просят не отменять льготы
Украинские аграрии просят власти не возвращать акцизы и НДС на топливо до довоенного уровня, ссылаясь на несвоевременность такого решения. Государство собирается реализовать задуманное в два этапа:
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- Первый – еще в сентябре 2022 года вернули акцизы в размере 100 евро за 1000 литров бензина и дизтоплива, но НДС до сих пор 7%;
- Второй – с 1 июля 2023 акцизы на горючее вернут до довоенного уровня, а НДС до 20%. В таком случае акциз на горючее будет 213 евро, а на дизтопливо – 140 евро за 1000 литров.
Период отмены льгот совпал с началом сбора урожая и активным спросом на него среди аграриев, что вызвало массовое недовольство.
Кроме того, отмена льготного режима налогообложения горючего с 1 июля 2023 года, учитывая, что все еще продолжается горячая фаза войны, преждевременна и негативно повлияет на уровень цен и финансовую устойчивость субъектов хозяйствования,
– также говорится в сообщении.
В этой связи они зарегистрировали законопроект №9174, предусматривающий отмену возврата старых акцизов и НДС до окончания военного положения.
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