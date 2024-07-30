Кто имеет льготы на электроэнергию в августе
С 1 июня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей вырос до 4,32 гривен за киловатт-час, и в августе изменений не предусмотрено. Так же не изменится и перечень лиц, имеющих право на льготы на электроэнергию.
Кто имеет льготы на электроэнергию в августе
Некоторые категории пенсионеров, многодетные семьи и военнослужащие имеют право на скидки на электроэнергию и другие коммунальные услуги.
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Пенсионеры
Пенсионеры, которые работали по определенным профессиям и проживают в сельской местности, имеют право на 100% скидку на электроэнергию. К таким профессиям относятся:
- педагогические работники,
- медицинские и фармацевтические работники,
- специалисты по защите растений,
- работники музеев, библиотек,
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Многодетные семьи
Многодетные семьи могут получить 50% скидку на оплату за пользование коммунальными услугами, такими как электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и другие.Обратите внимание! Условием для получения льготы является то, что среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев на одного члена семьи не превышает 4 240 гривен, что является размером налоговой социальной льготы в 2024 году.
Военнослужащие
Военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на скидку в размере 75% на оплату электроэнергии.
Семьи военнослужащих
Семьям военнослужащих предоставляется 50% скидка на коммунальные услуги. Для ее получения нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать заявление онлайн.