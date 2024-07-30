Хто має пільги на електроенергію в серпні
Деякі категорії пенсіонерів, багатодітні сім'ї та військовослужбовці мають право на знижки на електроенергію та інші комунальні послуги.
Читайте також Кому з 1 серпня не перерахують субсидію
Пенсіонери
Пенсіонери, які працювали за певними професіями та проживають у сільській місцевості, мають право на 100% знижку на електроенергію. До таких професій належать:
- педагогічні працівники,
- медичні та фармацевтичні працівники,
- спеціалісти із захисту рослин,
- працівники музеїв, бібліотек,
- працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Багатодітні сім'ї
Багатодітні сім'ї можуть отримати 50% знижку на оплату за користування комунальними послугами, такими як електропостачання, газопостачання, водопостачання та інші.
Військовослужбовці
Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на знижку в розмірі 75% на оплату електроенергії.
Сім'ї військовослужбовців
Сім’ям військовослужбовців надається 50% знижка на комунальні послуги. Для її отримання потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або подати заяву онлайн.