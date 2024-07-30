Хто має пільги на електроенергію в серпні

Деякі категорії пенсіонерів, багатодітні сім'ї та військовослужбовці мають право на знижки на електроенергію та інші комунальні послуги.

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Пенсіонери

Пенсіонери, які працювали за певними професіями та проживають у сільській місцевості, мають право на 100% знижку на електроенергію. До таких професій належать:

педагогічні працівники,

медичні та фармацевтичні працівники,

спеціалісти із захисту рослин,

працівники музеїв, бібліотек,

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Багатодітні сім'ї

Багатодітні сім'ї можуть отримати 50% знижку на оплату за користування комунальними послугами, такими як електропостачання, газопостачання, водопостачання та інші.

Зауважте! Умовою для отримання пільги є те, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців на одного члена сім’ї не перевищує 4 240 гривень, що є розміром податкової соціальної пільги у 2024 році.

Військовослужбовці

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на знижку в розмірі 75% на оплату електроенергії.

Сім'ї військовослужбовців

Сім’ям військовослужбовців надається 50% знижка на комунальні послуги. Для її отримання потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або подати заяву онлайн.