Кто имеет льготы на электроэнергию в августе
Некоторые категории пенсионеров, многодетные семьи и военнослужащие имеют право на скидки на электроэнергию и другие коммунальные услуги.
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Пенсионеры
Пенсионеры, которые работали по определенным профессиям и проживают в сельской местности, имеют право на 100% скидку на электроэнергию. К таким профессиям относятся:
- педагогические работники,
- медицинские и фармацевтические работники,
- специалисты по защите растений,
- работники музеев, библиотек,
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Многодетные семьи
Многодетные семьи могут получить 50% скидку на оплату за пользование коммунальными услугами, такими как электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и другие.
Военнослужащие
Военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на скидку в размере 75% на оплату электроэнергии.
Семьи военнослужащих
Семьям военнослужащих предоставляется 50% скидка на коммунальные услуги. Для ее получения нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать заявление онлайн.