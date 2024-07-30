Кто имеет льготы на электроэнергию в августе

Некоторые категории пенсионеров, многодетные семьи и военнослужащие имеют право на скидки на электроэнергию и другие коммунальные услуги.

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Пенсионеры

Пенсионеры, которые работали по определенным профессиям и проживают в сельской местности, имеют право на 100% скидку на электроэнергию. К таким профессиям относятся:

педагогические работники,

медицинские и фармацевтические работники,

специалисты по защите растений,

работники музеев, библиотек,

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Многодетные семьи

Многодетные семьи могут получить 50% скидку на оплату за пользование коммунальными услугами, такими как электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и другие.

Обратите внимание! Условием для получения льготы является то, что среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев на одного члена семьи не превышает 4 240 гривен, что является размером налоговой социальной льготы в 2024 году.

Военнослужащие

Военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на скидку в размере 75% на оплату электроэнергии.

Семьи военнослужащих

Семьям военнослужащих предоставляется 50% скидка на коммунальные услуги. Для ее получения нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать заявление онлайн.