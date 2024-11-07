Нормы потребления света: как они влияют на льготы на электроэнергию

Кабмин установил социальные нормы, в пределах которых украинцы могут получать льготы на оплату электроэнергии. Эти социальные нормы отличаются в зависимости от обстоятельств.

Какие нормы потребления для получения льготы

Нормы потребления электроэнергии для украинских домохозяйств отличаются в зависимости от жилья, в котором проживают льготники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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От наличия газовых или электроплит, наличия или отсутствия централизованного снабжения горячей водой и других факторов зависит социальная норма потребления электроэнергии в месяц.

Вот основные социальные нормы для разных типов помещений:

Помещение с газовыми плитами и централизованным снабжением горячей водой: 70 киловатт-часов в месяц для одного человека + 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 190 киловатт-часов в месяц максимум). Помещение с электроплитами и централизованным снабжением горячей воды: 110 киловатт-часов в месяц для одного человека + 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 230 киловатт-часов максимум). Помещение с электроплитами и без централизованного снабжения горячей водой: 130 киловатт-часов в месяц для одного человека + 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 250 киловатт-часов максимум). Помещение без электроплит, с централизованным снабжением холодной водой и без централизованного снабжения горячей водой: 100 киловатт-часов в месяц для одного человека + 30 киловатт-часов на каждого следующего члена домохозяйства (до 220 киловатт-часов максимум). Села и поселки городского типа, где предоставляется бесплатное освещение жилья: 30 киловатт-часов в месяц на одного человека.

Важно! Если потребление электроэнергии превышает установленные нормы, право на льготу может быть утрачено.

Кто имеет льготы на электроэнергию

Льготы на электроэнергию имеют некоторые категории пенсионеров, многодетные семьи и военнослужащие: