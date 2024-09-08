Имеют ли люди с инвалидностью III группы льготы на коммуналку

8 сентября 2024, 11:42
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Автор: Дарья Подвышенная

Лица с инвалидностью III группы имеют ряд государственных льгот. Впрочем, это не касается оплаты коммунальных услуг - таких льгот не предусмотрено.

Какие льготы имеют люди с инвалидностью

Люди с инвалидностью III группы могут оборудовать свое жилье специальной экипировкой.

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А дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, имеют приоритет в получении жилья и материальной помощи для его обустройства после достижения совершеннолетия.

Заметьте! Однако льгот на оплату коммунальных услуг для них нет, можно воспользоваться только субсидией.

Кому выплачивают 100% больничного

100% больничного выплачивают:

  • Донорам, которые имеют право на такую льготу.
  • Официальным сиделкам ребенка до 14 лет, который заболел вследствие аварии на ЧАЭС.
  • Людям, которые относятся к 1–3 категориям пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС.
  • Ветеранам войны.
  • Членам семей погибших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины.
  • Украинцам, которые пострадали во время Революции Достоинства.