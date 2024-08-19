Имеют ли люди с инвалидностью III группы льготы на коммунальные услуги

Украинцы с инвалидностью III группы имеют право на ряд государственных льгот. Однако вопрос, распространяются ли эти льготы на коммунальные услуги, остается сложным.

Право на льготы людям с инвалидностью III группы

Предусмотрены ли льготы на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью III группы Лица с инвалидностью III группы имеют право на обустройство жилья, в котором они проживают, специальными приспособлениями.

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А вот дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, имеют право на получение жилья и материальной помощи для его обустройства при достижении совершеннолетия.

Обратите внимание! Это возможно при условии, что по заключению медико-социальной экспертизы они способны к самообслуживанию и могут вести самостоятельную жизнь.

Стоит отметить, что льгот на оплату коммунальных услуг для таких лиц не предусмотрено. Субсидии предоставляются по обычным условиям.

Кто получает 100% больничного

Независимо от стажа, 100% от средней заработной платы выплачивается лицам, которые пострадали в результате несчастного случая на производстве или получили заболевание из-за профессиональной деятельности.

Также 100% больничного выплачивают: