Ежемесячные расходы на содержание жилья зачастую становятся самым серьезным испытанием для семейного бюджета пожилых людей. Однако действующее законодательство позволяет навсегда исключить эту статью расходов, если вы соответствуете нескольким четким критериям.

Кто из украинцев имеет право на стопроцентную скидку

Государство гарантирует полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг для тех пенсионеров, которые посвятили жизнь работе в сельской местности и продолжают там проживать. Льгота распространяется не только на счета за свет, газ или воду, но и на приобретение твердого топлива для отопления жилья, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

На такую беспрецедентную поддержку могут рассчитывать бывшие педагоги, медицинские и фармацевтические специалисты, специалисты по защите растений. Также в этот перечень входят работники музеев, библиотекари и сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры.

Каким строгим критериям необходимо соответствовать

Одной только записи в трудовой книжке о работе в указанных учреждениях недостаточно для оплаты коммунальных счетов. Государство выдвигает четкие квалификационные требования, без соблюдения которых в предоставлении помощи просто откажут.

Во-первых, пенсионер обязан иметь не менее трех лет специального стажа на соответствующей должности. Во-вторых, выход на заслуженный отдых должен был состояться именно с этой льготной должности. В-третьих, критическим условием является сохранение места жительства, ведь человек должен оставаться жителем села и после завершения карьеры.

Как правильно оформить полную компенсацию

Чтобы воспользоваться гарантированным правом и сэкономить деньги, пенсионер должен быть внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы. После этого необходимо подать официальное заявление в Пенсионный фонд вместе с документами, подтверждающими постоянное проживание в селе.

После положительного рассмотрения заявления государство компенсирует 100% стоимости потребленных услуг в пределах установленных социальных нормативов. То есть полное освобождение от расходов не означает неограниченного покрытия любых начислений, а действует только в пределах лимитов потребления.

Что еще налоговых льгот доступно пожилым людям

Освобождение от коммунальных платежей – не единственный способ существенно сэкономить деньги на заслуженном отдыхе. Как мы сообщали ранее, украинские граждане почтенного возраста могут абсолютно легально не уплачивать земельный налог. Главное условие заключается в том, чтобы размер территории четко вписывался в установленные государством нормативы.

Например, для ведения личного сельского хозяйства пожилые люди полностью освобождаются от платежей за наделы площадью до 2 гектаров. Для строительства и обслуживания жилого дома в селах этот лимит составляет до 0,25 гектара, а в городах – до 0,10 гектара.