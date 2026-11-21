Кто из украинцев имеет право на стопроцентную скидку

Государство гарантирует полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг для тех пенсионеров, которые посвятили жизнь работе в сельской местности и продолжают там проживать. Льгота распространяется не только на счета за свет, газ или воду, но и на приобретение твердого топлива для отопления жилья, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

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На такую беспрецедентную поддержку могут рассчитывать бывшие педагоги, медицинские и фармацевтические специалисты, специалисты по защите растений. Также в этот перечень входят работники музеев, библиотекари и сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры.

Каким строгим критериям необходимо соответствовать

Одной только записи в трудовой книжке о работе в указанных учреждениях недостаточно для оплаты коммунальных счетов. Государство выдвигает четкие квалификационные требования, без соблюдения которых в предоставлении помощи просто откажут.

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Во-первых, пенсионер обязан иметь не менее трех лет специального стажа на соответствующей должности. Во-вторых, выход на заслуженный отдых должен был состояться именно с этой льготной должности. В-третьих, критическим условием является сохранение места жительства, ведь человек должен оставаться жителем села и после завершения карьеры.

Как правильно оформить полную компенсацию

Чтобы воспользоваться гарантированным правом и сэкономить деньги, пенсионер должен быть внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы. После этого необходимо подать официальное заявление в Пенсионный фонд вместе с документами, подтверждающими постоянное проживание в селе.

После положительного рассмотрения заявления государство компенсирует 100% стоимости потребленных услуг в пределах установленных социальных нормативов. То есть полное освобождение от расходов не означает неограниченного покрытия любых начислений, а действует только в пределах лимитов потребления.

Что еще налоговых льгот доступно пожилым людям

Освобождение от коммунальных платежей – не единственный способ существенно сэкономить деньги на заслуженном отдыхе. Как мы сообщали ранее, украинские граждане почтенного возраста могут абсолютно легально не уплачивать земельный налог. Главное условие заключается в том, чтобы размер территории четко вписывался в установленные государством нормативы.

Например, для ведения личного сельского хозяйства пожилые люди полностью освобождаются от платежей за наделы площадью до 2 гектаров. Для строительства и обслуживания жилого дома в селах этот лимит составляет до 0,25 гектара, а в городах – до 0,10 гектара.