Хто з українців має право на стовідсоткову знижку

Держава гарантує повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг для тих пенсіонерів, які присвятили життя роботі в сільській місцевості та продовжують там мешкати. Пільга покриває не лише рахунки за світло, газ чи воду, але й придбання твердого палива для опалення оселі, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

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На таку безпрецедентну підтримку можуть розраховувати колишні педагоги, медичні та фармацевтичні фахівці, спеціалісти із захисту рослин. Також до цього переліку входять працівники музеїв, бібліотекарі та співробітники державних і комунальних закладів культури.

Яким суворим критеріям потрібно відповідати

Самого лише запису в трудовій книжці про роботу у вказаних установах недостатньо для списання комунальних платіжок. Держава висуває чіткі кваліфікаційні вимоги, без дотримання яких у наданні допомоги просто відмовлять.

По-перше, пенсіонер зобов'язаний мати щонайменше три роки спеціального стажу на відповідній посаді. По-друге, вихід на заслужений відпочинок мав відбутися саме з цієї пільгової позиції. По-третє, критичною умовою є збереження місця проживання, адже людина має залишатися мешканцем села й після завершення кар'єри.

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Як правильно оформити повну компенсацію

Для того щоб скористатися гарантованим правом і зберегти гроші, пенсіонер повинен перебувати в Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Після цього необхідно подати офіційну заяву до Пенсійного фонду разом із документами, що підтверджують постійне проживання в селі.

Після успішного розгляду держава компенсує 100% вартості спожитих послуг у межах установлених соціальних нормативів. Тобто повне звільнення від витрат не означає необмеженого покриття будь-яких нарахувань, а діє лише в межах лімітів споживання.

Які ще податкові послаблення доступні літнім людям

Звільнення від комуналки є не єдиним способом суттєво заощадити гроші на заслуженому відпочинку. Як ми повідомляли раніше, українські громадяни поважного віку можуть абсолютно легально не сплачувати земельний податок. Головна умова полягає у тому, щоб розмір території чітко вписувався у встановлені державою нормативи.

Наприклад, для ведення особистого сільського господарства літні люди повністю звільняються від платежів за наділи до 2 гектарів. Для будівництва та обслуговування житлового будинку в селах цей ліміт становить до 0,25 гектара, а в містах – до 0,10 гектара.