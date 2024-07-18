Какие льготы на коммунальные услуги имеют военные
18 июля 2024, 08:00Читати новину українською
Источник:ПФУ
Участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших военнослужащих имеют право на различные льготы. В частности, на уменьшенный размер коммуналки.
Какой размер льгот на коммуналку
Размер льгот на коммуналку зависит от статуса лица. Участники боевых действий могут получить скидку в размере 75%.
Читайте также Ограничения на снятие наличных: сколько можно снять через банкомат за один раз
Люди с инвалидностью, приобретенной в результате участия в военных действиях, имеют льготу в размере 100%. А вот члены семей погибших могут получить скидку 50%.Обратите внимание! Чтобы получить такую льготу лицо должно предоставить в ответственные органы удостоверение, которое удостоверяет указанный статус.
Как получить такую льготу
Лицо, которое хочет получить такую льготу, должно обратиться в ПФУ и написать следующие заявления:
- о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
- о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, в том числе и приобретение твердого топлива, сжиженного газа.
При себе нужно иметь:
- паспорт;
- подтверждающие документы;
- РНОКПП.