Какие льготы на коммунальные услуги имеют военные

Участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших военнослужащих имеют право на различные льготы. В частности, на уменьшенный размер коммуналки.

Какой размер льгот на коммуналку

Размер льгот на коммуналку зависит от статуса лица. Участники боевых действий могут получить скидку в размере 75%.

Читайте также Ограничения на снятие наличных: сколько можно снять через банкомат за один раз

Люди с инвалидностью, приобретенной в результате участия в военных действиях, имеют льготу в размере 100%. А вот члены семей погибших могут получить скидку 50%.

Как получить такую льготу

Чтобы получить такую льготу лицо должно предоставить в ответственные органы удостоверение, которое удостоверяет указанный статус.

Лицо, которое хочет получить такую льготу, должно обратиться в ПФУ и написать следующие заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы; о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, в том числе и приобретение твердого топлива, сжиженного газа.

При себе нужно иметь:

паспорт;

подтверждающие документы;

РНОКПП.

Заявление можно подавать не только в ПФУ, а и через электронный портал Пенсионного фонда.