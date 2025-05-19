Не только пенсионеры: кто и как может получить помощь на оплату коммуналки

Некоторые категории украинцев могут меньше платить за коммуналку благодаря льготам и субсидиям. Их можно оформить оффлайн или онлайн.

Субсидия для пенсионеров и других льготников

Украинцы могут получить разный размер скидки на оплату коммуналки, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Льготу могут применить для оплаты услуг по управлению многоквартирным домом, поставки и распределения газа, электроэнергии, тепла и воды, а также вывоза мусора. Кроме этого предоставляют льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Кто может получить скидки на коммунальные услуги:

Скидка 25%

Доступна для детей войны.

Скидка 50%

Доступна для членов семей погибших военных, многодетных и приемных семей, родных умерших из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, семей с детьми с инвалидностью, участников войны, жертв нацистских преследований.

Скидка 75%

Доступна для участников боевых действий.

Скидка 100%

Доступна для лиц с инвалидностью вследствие войны, пенсионеров, которые работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в селах и поселках – 100% скидки.

Субсидия для других категорий украинцев

Право на денежную помощь также имеет малообеспеченная семья, у которой доход ниже, чем два прожиточных минимума, и у которой расходы на коммунальные услуги составляют более 15% ее суммарного дохода. Также право на субсидию имеют пенсионеры.

Размер субсидии – это разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и размером обязательного платежа. Чтобы определить обязательный платеж, надо среднемесячный совокупный доход домохозяйства умножить на обязательный процент платежа.

Обязательный процент платежа также вычисляется по формуле. Для этого среднемесячный совокупный доход делят на количество членов семьи и определяют доход на одного человека.

Затем его делят на размер прожиточного минимума. Результат делится на 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии), а затем умножается на 15% (базовая норма платы за услуги).

Как оформить скидку на коммунальные услуги

Подать в Пенсионный фонд Украины документы для назначения льготы можно одним из способов:

Лично, обратившись в выбранный сервисный центр ПФУ или к уполномоченным должностным лицам сельского, поселкового, городского совета, общины, ЦНАПа;

По почте – в адрес органа ПФУ;

Онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ, приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дія.

Какие документы нужны для оформления льготы:

Паспорт;

Документ, подтверждающий право на льготу;

Учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Льготу предоставляют в течение 12 месяцев с месяца определения соответствующего права, но не более чем до последнего дня календарного года. С нового календарного года право на получение знажки определяет ПФУ автоматически в соответствии с доходами семьи.

Обратите внимание! Льготу предоставляют при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает 4 240 грн.