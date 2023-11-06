Кто может получить скидку 100% на оплату коммуналки

Чтобы получать меньше платежей за коммунальные услуги, украинцы могут оформить субсидию. Льготы предоставляются исключительно малоимущим гражданам.

Кто имеет право на субсидии

Льготы на оплату коммуналки предоставляются гражданам, доход которых на 15% ниже суммы платежей. Также важным условием является то, что средний доход каждого члена семьи не превышает 3 760 гривен.

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Заявку на получение субсидии можно оформить как онлайн, так и офлайн. Для этого необходимо подать следующие документы:

заявление;

декларацию о доходах;

договор аренды или свидетельство о праве собственности.

Кто может получить полную компенсацию от государства

Получателем субсидии может быть как арендатор, так и собственник помещения.

Размер льгот рассчитывается индивидуально. Однако, в некоторых случаях, он составляет 100% от общей суммы платежек. На что можно получить полную компенсацию от государства:

ЖКУ;

сжиженный газ;

дрова;

брикеты;

жидкое бытовое горючее.

100% скидки на коммуналку предоставляют лицам, работающим в музеях, учебных и культурных заведениях, при этом живущих в ПГТ или селах. Такую компенсацию получают граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены их семей, несмотря на место жительства.

Субсидию на 100% возмещение за коммуналку начисляют представителям определенных профессий. Условие состоит в том, что они проживают и работают в сельской местности. Речь идет о таких специальностях: