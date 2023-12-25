За коммуналку можно не платить: кто может рассчитывать на льготу

Некоторые украинские пенсионеры имеют право на льготу от государства на оплату коммунальных услуг. При выполнении определенных условий лицо может не платить за коммуналку.

Кто может не платить за коммуналку

Пенсионеры, проживающие в селе и работавшие на определенных профессиях, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

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К таким профессиям относятся:

учителя;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники культурных и образовательных учреждений

Как получить скидку

Чтобы получить льготу, среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не должен быть больше размера, который дает право на налоговую социальную льготу – 3 760 гривен в 2023 году.

Льготу предоставляют в год после обращения гражданина. Следует подать заявление со справкой или записями в трудовой книжке, подтверждающих работу человека в селе по определенным специальностям.

Подать заявление можно одним из способов:

лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте, в адрес органа Фонда;

онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Дия".

Кстати, после подачи документов, информацию о лице внесут в специальный реестр. Те, кто уже зарегистрирован, должны подать заявление и документы, подтверждающие проживание в селе.