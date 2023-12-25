Кто может не платить за коммуналку
Пенсионеры, проживающие в селе и работавшие на определенных профессиях, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
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К таким профессиям относятся:
- учителя;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев и библиотек;
- работники культурных и образовательных учреждений
Как получить скидку
Льготу предоставляют в год после обращения гражданина. Следует подать заявление со справкой или записями в трудовой книжке, подтверждающих работу человека в селе по определенным специальностям.
Подать заявление можно одним из способов:
- лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- по почте, в адрес органа Фонда;
- онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Дия".
Кстати, после подачи документов, информацию о лице внесут в специальный реестр. Те, кто уже зарегистрирован, должны подать заявление и документы, подтверждающие проживание в селе.