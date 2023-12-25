Кто может не платить за коммуналку

Пенсионеры, проживающие в селе и работавшие на определенных профессиях, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

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К таким профессиям относятся:

учителя;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники культурных и образовательных учреждений

Обратите внимание! Чтобы получить льготу, среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не должен быть больше размера, который дает право на налоговую социальную льготу – 3 760 гривен в 2023 году.

Как получить скидку

Льготу предоставляют в год после обращения гражданина. Следует подать заявление со справкой или записями в трудовой книжке, подтверждающих работу человека в селе по определенным специальностям.

Подать заявление можно одним из способов:

лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте, в адрес органа Фонда;

онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Дия".

Кстати, после подачи документов, информацию о лице внесут в специальный реестр. Те, кто уже зарегистрирован, должны подать заявление и документы, подтверждающие проживание в селе.