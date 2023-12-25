Хто може не платити за комуналку

Пенсіонери, які проживають у селі та працювали на певних професіях, можуть отримати 100% знижку на сплату комунальних послуг та купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

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До таких професій належать:

вчителі;

медичні та фармацевтичні працівники;

фахівці з захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники культурних та освітніх установ.

Зверніть увагу! Щоб отримати пільгу, середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї за останні шість місяців не має бути більшим за розмір, що дає право на податкову соціальну пільгу – 3 760 гривень у 2023 році.

Як отримати знижку

Пільгу надають на рік після звернення громадянина. Потрібно подати заяву з довідкою або записами в трудовій книжці, що підтверджують роботу людини в селі за певними спеціальностями.

Подати заяву можна в один зі способів:

особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал "Дія".

До слова після подачі документів, інформацію про особу внесуть до спеціального реєстру. Ті, хто вже зареєстровані, мають подати заяву і документи, які підтверджують проживання в селі.