Льготы на коммуналку: какой размер дохода семьи учитывается

Определенные категории украинцев имеют право на оформление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Эти льготы предоставляются с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Какой должен быть размер доходов для получения льготы

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи, в расчете на одного человека, за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.

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С 1 января 2024 года размер налоговой социальной льготы составляет – 4240 гривен.

Как высчитывается размер налоговой социальной льготы Это месячный прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января отчетного налогового года, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.

При этом, для обеспечения единого государственного учета физических лиц, имеющих право на льготы, ведется Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. В ЕГАРП включается информация о льготнике и членах его семьи, на которых согласно законодательным актам распространяются льготы.

Кто имеет право на льготы

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода предоставляется, в частности:

В размере 100% скидки:

лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной и члены семей умершего лица;

пенсионерам, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

лицам, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, которые работают / ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.

В размере 50% скидки:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов;

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лицам, уволенным со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и которые стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей, и члены их семей;

жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время опекунства) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьи, имеющей ребенка с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным категориям лиц, из числа жертв нацистских преследований.

В размере 25 % скидки:

детям войны.

Если доход семьи льготника превышает тот, что дает право на льготу, то человек может обратиться за назначением жилищной субсидии.