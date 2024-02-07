Льготы на коммуналку: какой размер дохода семьи учитывается
Источник:ПФУ
Определенные категории украинцев имеют право на оформление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Эти льготы предоставляются с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.
Какой должен быть размер доходов для получения льготы
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи, в расчете на одного человека, за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.
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С 1 января 2024 года размер налоговой социальной льготы составляет – 4240 гривен.
Как высчитывается размер налоговой социальной льготыЭто месячный прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января отчетного налогового года, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.
При этом, для обеспечения единого государственного учета физических лиц, имеющих право на льготы, ведется Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. В ЕГАРП включается информация о льготнике и членах его семьи, на которых согласно законодательным актам распространяются льготы.
Кто имеет право на льготы
Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода предоставляется, в частности:
В размере 100% скидки:
- лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной и члены семей умершего лица;
- пенсионерам, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;
- лицам, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, которые работают / ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.
В размере 50% скидки:
- многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов;
- родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;
- лицам, уволенным со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и которые стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей, и члены их семей;
- жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время опекунства) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;
- семьи, имеющей ребенка с инвалидностью;
- участникам войны;
- отдельным категориям лиц, из числа жертв нацистских преследований.
В размере 25 % скидки:
- детям войны.