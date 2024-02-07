Який має бути розмір доходів для отримання пільги

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї, в розрахунку на одну особу, за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Читайте також: Дуже легко втратити: за що українців можуть позбавити субсидії

З 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить – 4240 гривень.

Як вираховується розмір податкової соціальної пільги Це місячний прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.

При цьому, для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги, ведеться Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. До ЄДАРП включається інформація про пільговика та членів його сім’ї, на яких згідно із законодавчими актами поширюються пільги.

Хто має право на пільги

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається, зокрема:

У розмірі 100% знижки:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною;

пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу;

особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють / раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

У розмірі 50% знижки:

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів;

батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;

дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім’ї, що має дитину з інвалідністю;

учасникам війни;

окремим категоріям осіб, з числа жертв нацистських переслідувань;

У розмірі 25 % знижки:

дітям війни.

Зауважте! Якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, то людина може звернутися за призначенням житлової субсидії.