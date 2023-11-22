Как получить солидную скидку на коммуналку

22 ноября 2023, 14:07
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Источник:

ПФУ

Некоторые украинцы могут получить скидку 50% на оплату коммунальных услуг. Другие также могут платить за ЖКУ меньше, если оформят субсидию.

Кто может платить за коммуналку меньше

В ПФУ сообщили, что 50% скидки на ЖКУ могут получить наиболее уязвимые граждане. Этот перечень определяется правительственными структурами.

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Сейчас к категории наиболее уязвимых относятся:

  • семьи, где есть дети с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • домохозяйства, являющиеся детдомами семейного типа, приемные семьи и опекуны;
  • члены семьи (в том числе и родители) лица, относящегося к рядовому или начальствующему составу службы гражданской защиты, при условии, что служащий погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей.

Кто еще может получить пониженные ЖКУ:

  • другие льготники;
  • домохозяйства, имеющие субсидию.

Как получить субсидию

На субсидию имеют право исключительно малообеспеченные семьи, не имеющие достаточного финансового обеспечения для оплаты ЖКУ. Какие документы нужны для ее оформления:

  • заявление;
  • удостоверение личности;
  • свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды;
  • декларация про доходы.

Оформить заявление можно офлайн в ПФУ или онлайн через приложение Дия. Рассмотрение заявки длится до 30 дней.

Обратите внимание! Одновременно получать льготы на ЖКУ и субсидию невозможно.
Автор: Анастасія Зорик