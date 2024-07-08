Кто имеет право на льготный проезд в киевском метро

Киевский метрополитен предоставляет льготы на проезд отдельным категориям пассажиров. Бесплатный проезд для незащищенных слоев позволяет не только облегчить передвижение по городу, но и поддержать социально незащищенные слои населения.

Кто может бесплатно ездить в киевском метро

Льготы на проезд в киевском метрополитене имеют ветераны войны, лица с инвалидностью и ряд других категорий.

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В частности, право на бесплатный проезд имеют:

Участники боевых действий (нужно иметь удостоверение участника боевых действий или "Карточку киевлянина").

Лица с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, и их сопровождающие (нужно показать соответствующее удостоверение).

Пострадавшие участники Революции Достоинства (нужно иметь справку или удостоверение, "Карточку киевлянина").

Участники Второй мировой войны и другие, на которых распространяется Соглашение о бесплатном проезде.

Кроме того, бесплатный проезд могут иметь пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в частности:

Лица с инвалидностью из числа ликвидаторов последствий аварии и пострадавших.

Ликвидаторы второй категории.

Дети с инвалидностью вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Право на льготный проезд имеют ветераны различных служб, в частности:

Ветераны военной службы.

Ветераны органов внутренних дел.

Ветераны Национальной полиции.

Ветераны налоговой милиции.

Ветераны Бюро экономической безопасности Украины.

Ветераны государственной пожарной охраны.

Ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Ветераны службы гражданской защиты.

Ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Правом на бесплатный проезд обеспечиваются военнослужащие с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, а также родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы.