Кто и как может воспользоваться льготами на растаможку авто

Украинцы массово стремятся покупать автомобили за рубежом, однако к цене на авто добавляется и стоимость растаможки. Кто имеет возможность сэкономить на этом процессе, читайте дальше.

Льготы на растаможку в 2024 году

Сейчас автомобили, ввезенные в Украину, больше не освобождаются от уплаты НДС, акцизного налога и пошлины. Однако для транспортных средств, которые предназначены для нужд военных, сохраняется возможность льготного растаможивания.

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Это правило касается только тех автомобилей, импортируемых по запросу военнослужащих или определенной воинской части. Другие граждане обязаны платить налоги в соответствии с общими условиями.

Процедура самостоятельного растаможивания автомобиля состоит из нескольких ключевых этапов: