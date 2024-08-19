Кто и как может воспользоваться льготами на растаможку авто

19 августа 2024, 17:15
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Автор: Екатерина Добровольская

Украинцы массово стремятся покупать автомобили за рубежом, однако к цене на авто добавляется и стоимость растаможки. Кто имеет возможность сэкономить на этом процессе, читайте дальше.

Льготы на растаможку в 2024 году

Сейчас автомобили, ввезенные в Украину, больше не освобождаются от уплаты НДС, акцизного налога и пошлины. Однако для транспортных средств, которые предназначены для нужд военных, сохраняется возможность льготного растаможивания.

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Это правило касается только тех автомобилей, импортируемых по запросу военнослужащих или определенной воинской части. Другие граждане обязаны платить налоги в соответствии с общими условиями.

Процедура самостоятельного растаможивания автомобиля состоит из нескольких ключевых этапов:

  1. Покупка автомобиля за границей, оформление купли-продажи и получение технического паспорта.
  2. Представление предварительной таможенной декларации, которая является необходимой для ввоза на территорию Украины. Декларацию следует подать в таможню, где будет осуществляться оформление.
  3. Перечисление денежного залога, равной полной стоимости растаможки, на счет таможни.
  4. Пересечение границы и доставка транспортного средства в зону таможенного контроля. При необходимости – доплата средств в случае изменений курса или стоимости авто.
  5. Получение сертификата соответствия.
  6. Заполнение таможенной декларации.
  7. Регистрация автомобиля в Украине.