Какие льготы могут получить украинские пенсионеры в 2025 году

В 2025 году украинские пенсионеры имеют право на различные формы поддержки. Речь идет, в частности, о международной гуманитарной помощи, социальных надбавках и льготах.

Какую помощь могут получить пенсионеры

В частности, пенсионеры из регионов боевых действий, чья пенсия не превышает 3 250 гривен, могут подать заявку на денежную помощь от ООН, передает 24 Канал.

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Также предусмотрена социальная пенсия для людей без достаточного страхового стажа – ее размер рассчитывается с учетом доходов семьи. Отдельные доплаты предусмотрены для одиноких лиц в возрасте от 80 лет.

Другие льготы

Медицинская помощь – доступ к программе "Доступные лекарства", возможность получения скидок на санаторное лечение (в зависимости от региона).

Транспортные льготы – бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусы, трамваи, метро, электрички) в большинстве городов по решению местных властей.

Юридическая поддержка – бесплатные консультации, помощь с оформлением документов, наследственных прав, обращения в органы власти.

Коммунальные льготы – скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, участников боевых действий, сельских работников образования, медицины, культуры.

Субсидии – лица с низкими доходами могут оформить субсидию на оплату ЖКУ.

Международная помощь – денежная поддержка от ООН, Красного Креста и других организаций для пенсионеров в зонах боевых действий или тех, кто пострадал от войны.

Обратите внимание! Для оформления льгот и помощи нужны документы, подтверждающие право на соответствующую поддержку. Условия могут отличаться в зависимости от региона.

Помощь для ВПЛ

В 2025 году Министерство социальной политики продолжает выплаты внутренне перемещенным лицам, в частности пенсионерам.

Размер ежемесячной помощи составляет:

2 000 гривен – для взрослых;

– для взрослых; 3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

Эти средства предназначены для покрытия самых необходимых расходов – на питание, жилье и медицинскую помощь.