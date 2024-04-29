Какие льготы по возрасту доступны пенсионерам сейчас

Пенсионеры могут получить специальные льготы. При условии, что эти граждане подпадают под определенные требования.

Какой налог могут не платить пенсионеры

Пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, могут не платить налог на землю. Только при условии если их домохозяйство соответствует определенным критериям.

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Нормы для отсутствия налога сейчас такие:

участок до 0,01 гектара допустим для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара предоставляется для проведения индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства.

Какие еще льготы доступны для пенсионеров

Пенсионеры могут получить бесплатный проезд во всех видах общественного наземного транспорта. Исключением является только такси. Также не оплачивать проезд пенсионеры могут в железнодорожном сообщении, если речь идет о пригородных рейсах.

Граждане пенсионного возраста также имеют право на бесплатную юридическую помощь. Речь идет не только о консультациях, а и: