Пенсионные льготы в Украине: какие есть бесплатные возможности для пенсионеров

Несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Кроме того, для пенсионеров в Украине предусмотрены определенные льготы.

Какие услуги предоставляются пенсионерам бесплатно

Таким образом, украинские пенсионеры могут рассчитывать на бесплатный проезд во всех видах наземного транспорта. Однако, за исключением такси. Также они имеют право бесплатно передвигаться по железной дороге, но только пригородного сообщения.

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Более того, для пенсионеров также аннулировали земельный налог – они могут его не платить. Главное условие то, что их участок должен соответствовать определенным лимитам.

! Лица с инвалидностью первой и второй группы также освобождаются от уплаты земельного налога.

Впрочем, следует помнить, что важным условием предоставления любого бесплатного права – является наличие пенсионного удостоверения при лице.

Что можно получить с существенной скидкой

В то же время некоторые услуги предоставляются пенсионерам не только на бесплатной основе, но и с существенной скидкой. В частности, пенсионеры могут оформить субсидию, чтобы платить меньше за ЖКУ. Впрочем, некоторые могут получить даже 100% скидку на коммуналку.

! Согласно закону, полностью освободить от оплаты ЖКУ, топлива и газа могут пенсионеров из сельских местностей, которые до выхода на пенсию работали учителями, медицинскими работниками или работниками культуры.

Также есть определенные преимущества для пенсионеров в получении юридических услуг. А именно речь идет о таких видах помощи:

профессиональная консультация;

защита прав и интересов;

представление интересов гражданина.

! Юридические услуги могут предоставляться пенсионеру как бесплатно, так и с существенной скидкой.