Какие льготы имеют родители участника боевых действий в 2025 году

Родители военнослужащих, которые имеют статус участника боевых действий, могут претендовать на льготы при оплате коммунальных услуг. Важное условие – они должны проживать вместе.

Какую льготу имеют родители ветерана

Если они проживают вместе с ветераном, то имеют право на скидку в размере 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг, передает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.

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Такое право предусмотрено законом и распространяется на всех членов семьи, которые зарегистрированы и фактически проживают с ветераном. Чтобы получить льготу, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства и предоставить подтверждающие документы.

Право на льготу имеют родственники ветерана, проживающих с ним, в частности:

жена или муж;

дети до 18 лет;

совершеннолетние дети с инвалидностью;

нетрудоспособные родители;

опекуны или смотрители ветерана с инвалидностью I группы.

То есть мать ветерана, которая живет вместе с ним, тоже может получать скидку на коммунальные услуги.

Льготы на газ

Семьи, которые полностью состоят из нетрудоспособных лиц, могут получить 75% скидки на оплату газа для отопления. Льгота предоставляется в пределах двойной нормы отапливаемой площади:

42 квадратных метра на каждого члена семьи;

еще 21 квадратный метр на всю семью.

Это правило позволяет таким домохозяйствам уменьшить расходы на коммунальные услуги и гарантирует доступ к отоплению в холодный период года.

Обратите внимание! Чтобы оформить льготу, участник боевых действий или его родственник должен подать заявление в Пенсионный фонд лично, по почте или через онлайн-сервис на сайте ПФУ. Для консультаций можно обратиться на горячую линию по номеру: 0 800 503 753.