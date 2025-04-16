Может ли семья пленного оформить льготы, если нет УБД
- Семья военнослужащего может получить льготы, если он внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны, даже без удостоверения УБД.
- Для оформления льгот на коммунальные услуги нужно подать выписку из Реестра ветеранов войны и заявление в Пенсионный фонд, причем можно подать одно упрощенное заявление для внесения в реестр и предоставления льгот одновременно.
Нередко случается так, что военнослужащий попадает в плен, но не успевает получить на руки удостоверение УБД. Несмотря на это, при определенных условиях, его родные могут претендовать на льготы.
Как оформить льготы
Льготы могут быть предоставлены, если лицо внесено в Единый государственный реестр ветеранов войны, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1420 от 13 декабря 2024 года, органы ПФУ могут использовать выписку из ЕГРВВ для внесения информации в Реестр лиц, имеющих право на льготы.
Это дает основания для предоставления льгот, в частности на оплату коммунальных услуг, даже в случаях, когда удостоверение УБД еще не оформлено.
Чтобы оформить льготы через Пенсионный фонд, нужно:
подать выписку из Реестра ветеранов войны, подтверждающую статус участника боевых действий;
написать заявление о внесении данных в Реестр лиц, которые имеют право на льготы;
подать заявление на получение льгот.
Обратите внимание! Вместо двух отдельных заявлений, можно подать одно упрощенное заявление – о внесении в реестр и о предоставлении льгот одновременно.