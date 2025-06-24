Кто относится к членам семьи льготника

Отдельные категории украинцев имеют право на льготы и денежную помощь от государства. Воспользоваться этим правом также могут их ближайшие родственники.

Кто входит в состав семьи льготника

Законодательство Украины предусматривает ряд ситуаций, когда члены семьи льготника могут обратиться по вопросам оформления или перевода льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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К членам семьи относятся:

жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

Как получить льготы

Для включения в Реестр информации о льготнике законный представитель или дееспособный совершеннолетний член семьи льготника, на которого распространяются льготы, подает ПФУ следующие документы:

Заявление; Копии документов, которые подтверждают родственную связь с льготником; Копии необходимых документов, подтверждающих право льготника на льготы.

Вместо документов, подтверждающих родственную связь можно предоставить копии документов, подтверждающих законность представления интересов льготника.