Какой лимит перевода с карты на карту в "Приватбанке"
Источник:"Приватбанк"
Для предотвращения мошенничества банки и платежные сервисы устанавливают ограничения на переводы средств с карты на карту. Ограничения различаются в зависимости от финучреждений. Какой лимит у "Приватбанка", читайте далее.
Лимиты для переводов в Приватбанке
Онлайн-лимиты применяются автоматически ко всем переводам через встроенные функции операционных систем приложений. В частности, "Приватбанк" установил лимиты на P2P-переводы, которые касаются не только сервисов самого банка, но и других украинских банков и международных сервисов.
Читайте также: Сколько средств можно снять за раз в банкомате Приватбанка
Однако в любом случае переводы ограничены суммой 29 999 гривен за один платеж. Ограничения варьируются в зависимости от того, куда направляются средства – в пределах Украины или за границу.
Лимиты для отправки денег внутри Украины следующие:
- Объем транзакций: 200 переводов в месяц.
- Общая сумма транзакций: 1 миллион гривен в месяц.
- Максимальная сумма одной транзакции: 29 999 гривен
Лимиты для получения денег внутри Украины:
- Объем транзакций: 350 переводов в месяц.
- Общая сумма транзакций: 1 миллион гривен в месяц.
- Максимальная сумма одной транзакции: 29 999 гривен.
Интересно! Согласно новым правилам, в месяц можно осуществить не более 20 переводов за границу на общую сумму до 100 тысяч гривен. В то же время принимать можно не более 50 переводов в месяц на общую сумму до 399 999 гривен.