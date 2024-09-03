Лимиты для переводов в Приватбанке

Онлайн-лимиты применяются автоматически ко всем переводам через встроенные функции операционных систем приложений. В частности, "Приватбанк" установил лимиты на P2P-переводы, которые касаются не только сервисов самого банка, но и других украинских банков и международных сервисов.

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Однако в любом случае переводы ограничены суммой 29 999 гривен за один платеж. Ограничения варьируются в зависимости от того, куда направляются средства – в пределах Украины или за границу.

Лимиты для отправки денег внутри Украины следующие:

Объем транзакций: 200 переводов в месяц.

Общая сумма транзакций: 1 миллион гривен в месяц.

Максимальная сумма одной транзакции: 29 999 гривен

Лимиты для получения денег внутри Украины:

Объем транзакций: 350 переводов в месяц.

Общая сумма транзакций: 1 миллион гривен в месяц.

Максимальная сумма одной транзакции: 29 999 гривен.

Интересно! Согласно новым правилам, в месяц можно осуществить не более 20 переводов за границу на общую сумму до 100 тысяч гривен. В то же время принимать можно не более 50 переводов в месяц на общую сумму до 399 999 гривен.