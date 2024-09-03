Ліміти для переказів у Приватбанку

Онлайн-ліміти застосовуються автоматично до всіх переказів через вбудовані функції операційних систем додатків. Зокрема, "Приватбанк" встановив ліміти на P2P-перекази, які стосуються не лише сервісів самого банку, але й інших українських банків та міжнародних сервісів.

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Однак у будь-якому випадку перекази обмежені сумою 29 999 гривень за один платіж. Обмеження варіюються залежно від того, куди надсилаються кошти – в межах України чи за кордон.

Ліміти для відправлення грошей всередині України такі:

Обсяг транзакцій: 200 переказів на місяць.

Загальна сума транзакцій: 1 мільйон гривень на місяць.

Максимальна сума однієї транзакції: 29 999 гривень

Ліміти для отримання грошей всередині України:

Обсяг транзакцій: 350 переказів на місяць.

Загальна сума транзакцій: 1 мільйон гривень на місяць.

Максимальна сума однієї транзакції: 29 999 гривень.

Цікаво! Згідно з новими правилами, на місяць можна здійснити не більше 20 переказів за кордон на загальну суму до 100 тисяч гривень. Водночас приймати можна не більше 50 переказів на місяць на загальну суму до 399 999 гривень.