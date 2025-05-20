Новые лимиты на переводы с карт будут действовать с 1 июня: какую сумму можно будет перевести

С 1 июня часть украинских банков вводит новые правила переводов с карты на карту. Для некоторых клиентов месячный лимит на переводы уменьшат.

Сколько можно будет перевести денег с карты на карту

Ряд украинских банков готовятся к снижению лимитов на денежные переводы с карты на карту с 1 июня 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на меморандум Независимой ассоциации банков.

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С 1 февраля 2025 года клиенты банков со "средним" и "низким" уровнями риска могли переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит на переводы уменьшится до 100 тысяч гривен в месяц. Тогда как для клиентов с "высоким" уровнем риска действует лимит в 50 тысяч гривен. Это ограничение распространяется как на переводы с карты на карту, так и на платежи по реквизитам IBAN.

Ограничения не касаются:

Лиц с подтвержденными источниками доходов (официальная зарплата);

Волонтеров и благотворительные организации;

Клиентов, осуществляющих переводы между собственными счетами в одном банке.

Какие банки ограничат переводы

"Ощадбанк";

"Райффайзен Банк";

"Приватбанк";

"Универсал банк" (monobank);

"Укрэксимбанк";

"Укргазбанк";

"КристалБанк";

"Глобус Банк", "МТБ Банк";

"Радабанк";

"Идея Банк";

"Альтбанк";

"Банк Альянс";

"ЕПБ";

"Клиринговый дом";

"Поликомбанк";

"Банк Траст-Капитал";

"Украинский банк реконструкции и развития";

"Окси банк";

"Первый инвестиционный банк";

"Агропросперис Банк";

"НоваПей" (NovaPay);

"ПроКредит Банк";

"Коминбанк";

"Правэкс банк";

ФК "ЭВО" (RozetkaPay);

"Украинский капитал";

"Сенс Банк";

"Скай-Банк";

"Пиреус Банк МКБ";

"Банк инвестиций и сбережений".

Какие переводы с карты облагаются налогом в Украине

Переводы с карты от близких родственников (родителей, детей, мужа или жены, братьев, сестер, бабушки или дедушки) налогом не облагаются. Впрочем, если перевод поступает не от родственника, то придется уплатить 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

В то же время если подарок поступил из-за границы, ставка НДФЛ возрастает до 18%, плюс добавляется 1,5% военного сбора. А подарки в неденежной форме стоимостью до 2 000 гривен не облагаются налогом (это 25% от минималки - 8 000 гривен).