Новые лимиты на переводы с карт будут действовать с 1 июня: какую сумму можно будет перевести
- С 1 июня 2025 года украинские банки уменьшат месячный лимит на переводы с карты на карту на карту до 100 тысяч гривен для клиентов со "средним" и "низким" уровнями риска.
- Ограничения не распространяются на лиц с подтвержденными доходами, волонтеров, благотворительные организации и переводы между собственными счетами в одном банке.
С 1 июня часть украинских банков вводит новые правила переводов с карты на карту. Для некоторых клиентов месячный лимит на переводы уменьшат.
Сколько можно будет перевести денег с карты на карту
Ряд украинских банков готовятся к снижению лимитов на денежные переводы с карты на карту с 1 июня 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на меморандум Независимой ассоциации банков.
Смотрите также Что делать, если закончился срок действия карт "Приватбанка": есть несколько опций
С 1 февраля 2025 года клиенты банков со "средним" и "низким" уровнями риска могли переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит на переводы уменьшится до 100 тысяч гривен в месяц. Тогда как для клиентов с "высоким" уровнем риска действует лимит в 50 тысяч гривен. Это ограничение распространяется как на переводы с карты на карту, так и на платежи по реквизитам IBAN.
Ограничения не касаются:
- Лиц с подтвержденными источниками доходов (официальная зарплата);
- Волонтеров и благотворительные организации;
- Клиентов, осуществляющих переводы между собственными счетами в одном банке.
Какие банки ограничат переводы
- "Ощадбанк";
- "Райффайзен Банк";
- "Приватбанк";
- "Универсал банк" (monobank);
- "Укрэксимбанк";
- "Укргазбанк";
- "КристалБанк";
- "Глобус Банк", "МТБ Банк";
- "Радабанк";
- "Идея Банк";
- "Альтбанк";
- "Банк Альянс";
- "ЕПБ";
- "Клиринговый дом";
- "Поликомбанк";
- "Банк Траст-Капитал";
- "Украинский банк реконструкции и развития";
- "Окси банк";
- "Первый инвестиционный банк";
- "Агропросперис Банк";
- "НоваПей" (NovaPay);
- "ПроКредит Банк";
- "Коминбанк";
- "Правэкс банк";
- ФК "ЭВО" (RozetkaPay);
- "Украинский капитал";
- "Сенс Банк";
- "Скай-Банк";
- "Пиреус Банк МКБ";
- "Банк инвестиций и сбережений".
Какие переводы с карты облагаются налогом в Украине
Переводы с карты от близких родственников (родителей, детей, мужа или жены, братьев, сестер, бабушки или дедушки) налогом не облагаются. Впрочем, если перевод поступает не от родственника, то придется уплатить 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.
В то же время если подарок поступил из-за границы, ставка НДФЛ возрастает до 18%, плюс добавляется 1,5% военного сбора. А подарки в неденежной форме стоимостью до 2 000 гривен не облагаются налогом (это 25% от минималки - 8 000 гривен).