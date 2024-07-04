Глава НБУ заявил о намерении ввести лимиты для переводов с карты на карту

Национальный банк Украины планирует ввести лимиты на переводы между карточками. Сейчас этот вопрос обсуждается с волонтерами.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время заседания финансового комитета Верховной Рады.

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НБУ хочет ввести лимиты

Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятной и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу относительно этого решения,

– сказал Пышный.

Глава Нацбанка объяснил, что представители структуры сейчас находятся на второй итерации обсуждения с волонтерской средой. НБУ собирает их позиции и проводит анализ. Однако, по словам Пышного, НБУ устойчив в своем намерении "найти решение этой непростой, но опасной проблемы".

К слову, рабочий вариант ограничений включает 30 исходящих переводов в месяц на 100 000 гривен в месяц. Речь идет лишь о Р2Р-переводах (операции с переводом средств с карты на карту). Как отмечал глава НБУ Андрей Пышный, это не коснется 95% граждан. Однако, в случае необходимости, Нацбанк может повысить установленные лимиты.

В то же время отмечалось, что будут ограничиваться исключительно исходящие операции, а никакие операции с применением IBAN ограничиваться не будут ни по количеству, ни по сумме.