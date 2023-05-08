Некоторых украинцев могут лишить пенсии: кого это касается
8 мая 2023, 17:50Читати новину українською
Источник:Федерация профсоюзов
Минфин и Пенсионный фонд запланировали масштабную проверку получателей социальных выплат. Те, кто ее не пройдет – потеряют свою пенсию.
Кто может потерять пенсии
Минфин и ПФУ будут проверять легитимность предоставления социальных выплат пенсионерам. В частности, обратят внимание на валидацию данных, персональные данные пенсионеров и правомерность выплаты пенсии по закону.
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Пенсию могут отменить, если:
- есть ошибка в фамилии;
- человек получал выплаты по фальшивым документам;
- если гражданин некоторое время жил за границей;
- если лицо не получает выплаты в течение шести месяцев;
- если гражданин является переселенцем и сменил место жительства.
Какие выплаты получают пенсионеры в Украине
- В результате мартовской индексации средняя пенсия для украинцев выросла более чем на 5 тысяч гривен. По курсу НБУ – это 143 доллара.
- В то же время почти 30% пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен. В общей сложности это 3,25 миллиона человек. Впрочем, ранее это касалось 33% человек.
- Также возросла доля пенсионеров, получающих выплаты более 10 тысяч гривен – с 7% до 10%, то есть до 1,06 миллиона человек.