Жители 2 украинских областей смогут получить специальную помощь: о ком идет речь
- Жители Запорожской и Днепропетровской областей с инвалидностью, которые были эвакуированы, могут получить помощь на аренду жилья и оплату коммуналки.
- Для получения помощи необходимо иметь статус ВПЛ, удостоверение об инвалидности, документы о повреждении жилья и заполнить анкету.
Жители Запорожской и Днепропетровской областей смогут получить специальную помощь. Она предоставляется общественной организацией Fight For Right (FFR) в партнерстве с Fund for Local Development (FLD) и Première Urgence Internationale (PUI).
Кто из граждан может получить новую помощь?
На новую помощь имеют право именно люди с инвалидностью, которые были эвакуированы. Узнать больше и пройти регистрацию для получения этой поддержки можно на официальном ресурсе организации.
Эта поддержка распространяется на:
- аренду жилья;
- оплату коммуналки.
Чтобы получить эту помощь, лицо обязано иметь официальный статус ВПЛ. Также являются обязательными:
- наличие удостоверения, подтверждающего инвалидность;
- наличие документов о повреждении или полном уничтожении жилья.
Важно! Речь идет о жилье, принадлежащем именно заявителю или заявительнице.
Заметим, при регистрации на эту помощь нужно заполнить анкету. Там необходимо указать точные данные, в частности, о семейном статусе и наличие детей.
Нужно понимать, что заполнение формы еще не гарантирует предоставления этой помощи. Это лишь заявка, что будет проверена специалистами. Окончательное решение примут позже.
Сейчас Fight For Right оказывает помощь и с эвакуацией людям с инвалидностью. Им предлагают перемещение из ряда опасных регионов на спецавтомобилях, сообщает на своей официальной странице в фейсбуке FFR.
Не оставайтесь наедине с вызовами войны,
– призывает организация.
Что важно знать об эвакуации, которую помогает проводить FFR?
Программа эвакуации проводится для жителей Сумской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей. Чтобы узнать дополнительные детали, нужно обратиться на горячую линию организации 0 800 30 66 33. Также можно сформировать запрос и отправить на почту help@ffr.org.ua
Организация предоставляет вспомогательные средства для передвижения, а также – самообслуживания. В частности, ролаторы, кресла колесные и ходунки.
Также стоит отметить, что эта организация имеет и другие направления помощи. В частности, речь идет о – юридической и психологической.