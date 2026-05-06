Кто из граждан может получить новую помощь?

На новую помощь имеют право именно люди с инвалидностью, которые были эвакуированы. Узнать больше и пройти регистрацию для получения этой поддержки можно на официальном ресурсе организации.

Эта поддержка распространяется на:

аренду жилья;

оплату коммуналки.

Чтобы получить эту помощь, лицо обязано иметь официальный статус ВПЛ. Также являются обязательными:

наличие удостоверения, подтверждающего инвалидность;

наличие документов о повреждении или полном уничтожении жилья.

Важно! Речь идет о жилье, принадлежащем именно заявителю или заявительнице.

Заметим, при регистрации на эту помощь нужно заполнить анкету. Там необходимо указать точные данные, в частности, о семейном статусе и наличие детей.

Нужно понимать, что заполнение формы еще не гарантирует предоставления этой помощи. Это лишь заявка, что будет проверена специалистами. Окончательное решение примут позже.

Сейчас Fight For Right оказывает помощь и с эвакуацией людям с инвалидностью. Им предлагают перемещение из ряда опасных регионов на спецавтомобилях, сообщает на своей официальной странице в фейсбуке FFR.

– призывает организация.

– призывает организация.

