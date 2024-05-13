Почему некоторым пенсионерам ограничивают размер выплаты

Часть пенсионеров получает выплаты меньше, чем им реально начислили. На это влияют ограничения введенные ПФУ.

Почему пенсия уменьшена

Максимальный размер пенсии в большинстве случаев составляет 10 прожиточных минимумов. То есть, не превышает 23 610 гривен.

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Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность,

– сообщают в ПФУ

Даже если начисленная пенсия больше 23 610 гривен, эту сумму автоматически уменьшают до размера максимума. Соответственно, пенсионер не почувствует начисления новых надбавок.

Когда вырастут пенсии украинцев

Поскольку максимальная пенсия напрямую связана с размером прожиточного минимума, она может расти вследствие перерасчетов соцвыплат.

Нового перерасчета или индексации пенсионных выплат в ближайшее время не запланировано. Однако в июне часть пенсионеров почувствует рост пенсии.

Увеличение выплат произойдет благодаря возрастным надбавкам. В частности, пенсионеры от 70 до 74 лет включительно, будут иметь доплату в размере 300 гривен. С возрастом такая надбавка увеличивается:

для лиц от 75 до 79 лет включительно она составляет 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Для получения этой доплаты обращаться в ПФУ не нужно, ее начисление происходит автоматически. Главным условием является пенсионная выплата менее чем 10 340,35 гривен.