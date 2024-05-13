Чому пенсія зменшена

Максимальний розмір пенсії у більшості випадків складає 10 прожиткових мінімумів. Тобто, не перевищує 23 610 гривень.

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Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність,

– повідомляють у ПФУ

Навіть, якщо нарахована пенсія більша за 23 610 гривень, цю суму автоматично зменшують до розміру максимуму. Відповідно, пенсіонер не відчує нарахування нових надбавок.

Зверніть увагу! Оскільки максимальна пенсія прямо пов'язана з розміром прожиткового мінімуму, вона може зростати внаслідок перерахунків соцвиплат.

Коли зростуть пенсії українців

Нового перерахунку чи індексації пенсійних виплат найближчим часом не заплановано. Однак, у червні частина пенсіонерів відчує зростання пенсії.

Збільшення виплат відбудеться завдяки віковим надбавкам. Зокрема, пенсіонери від 70 до 74 років включно матимуть доплату у розмірі 300 гривень. З віком така надбавка збільшується:

для осіб від 75 до 79 років включно вона становить 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Для отримання цієї доплати звертатись у ПФУ непотрібно, її нарахування відбувається автоматично. Головною умовою є пенсійна виплата менш ніж 10 340,35 гривні.