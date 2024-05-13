Почему пенсия уменьшена

Максимальный размер пенсии в большинстве случаев составляет 10 прожиточных минимумов. То есть, не превышает 23 610 гривен.

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Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность,

– сообщают в ПФУ

Даже если начисленная пенсия больше 23 610 гривен, эту сумму автоматически уменьшают до размера максимума. Соответственно, пенсионер не почувствует начисления новых надбавок.

Обратите внимание! Поскольку максимальная пенсия напрямую связана с размером прожиточного минимума, она может расти вследствие перерасчетов соцвыплат.

Когда вырастут пенсии украинцев

Нового перерасчета или индексации пенсионных выплат в ближайшее время не запланировано. Однако в июне часть пенсионеров почувствует рост пенсии.

Увеличение выплат произойдет благодаря возрастным надбавкам. В частности, пенсионеры от 70 до 74 лет включительно, будут иметь доплату в размере 300 гривен. С возрастом такая надбавка увеличивается:

для лиц от 75 до 79 лет включительно она составляет 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Для получения этой доплаты обращаться в ПФУ не нужно, ее начисление происходит автоматически. Главным условием является пенсионная выплата менее чем 10 340,35 гривен.